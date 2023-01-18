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1 час назад

Почему типичные американские продукты так сильно вредят организму

Ferra.ruиещё 2

Американская еда - это ключевая причина того, что в мире царствует эпидемия ожирения. Но почему всё-таки эти продукты считаются такими вредными?

Почему типичные американские продукты так сильно вредят организму
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вред типичной американской еды заключается не только в том, что обычно таких продуктов едят много. Важную роль играет и состав такой пищи. Она содержит много сахара, жира, соли. Кроме того, американская еда - это ультраобработанные продукты.

Одна из причин того, что люди едят много такой пищи - в стоимости здоровых продуктов. Как правило, цена у них выше, чем цена пиццы, гамбургеров, чипсов и т.п.

Как правило, в упакованных продуктах больше соли, сахара, рафинированного зерна, вредных масел. А если человек будет есть слишком много соли, то у него может повыситься давление и уровень холестерина. Из-за этого возникает инсульт и развиваются болезни сердца.

При «нездоровом» рационе питания у человека также повышается риск развития диабета второго типа из-за ожирения и избыточного веса. Кроме того, согласно CDC, вредная еда увеличивает вероятность столкнуться с некоторыми видами рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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