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54 минуты назад

Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла

Lenta.ruиещё 2

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность антибактериального мыла. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал, действительно ли это популярное средство защищает от вирусов. Выпуск, в котором доктор развеял миф о таком мыле, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников заявил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред человеку. Доктор связал это с тем, что средство содержит небольшое количество антибиотиков. Регулярное использование такого мыла, как уточнил специалист, может привести к появлению резистентности, или устойчивости к антибиотикам.

«[Антибактериальное] мыло (...) не рекомендуется в силу того, что оно провоцирует резистентность к антибиотикам, они перестают действовать, поэтому пользы от него нет, а вред может быть», — подчеркнул доктор.

Здоровье,Александр Мясников,
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