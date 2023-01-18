Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность антибактериального мыла. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал, действительно ли это популярное средство защищает от вирусов. Выпуск, в котором доктор развеял миф о таком мыле, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что антибактериальное мыло не защищает от вирусов и, более того, может нанести вред человеку. Доктор связал это с тем, что средство содержит небольшое количество антибиотиков. Регулярное использование такого мыла, как уточнил специалист, может привести к появлению резистентности, или устойчивости к антибиотикам.