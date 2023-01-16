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51 минуту назад

Россиянам рассказали о влиянии специй на похудение

Lenta.ru

Вопреки устоявшемуся мифу, острые специи никак не влияют на похудение, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ее слова приводит РИА Новости.

Россиянам рассказали о влиянии специй на похудение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, специи помогают только поддерживать массу тела, но не худеть. Стародубова посоветовала россиянам в любом случае включать в меню пряные овощи, травы и специи, так как они обогащают еду новыми вкусами, а это позволяет использовать меньше соли во время приготовления пищи.

Она также отметила, что красный перец чили стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на обмен веществ.

«Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и более полграмма сухого острого перца в день», — предупредила Стародубова.

Диетолог добавила, что необходимо помнить, что прием острой пищи может провоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, либо провоцировать развитие болезни.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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