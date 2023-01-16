Россиянам рассказали о влиянии специй на похудение

По словам диетолога, специи помогают только поддерживать массу тела, но не худеть. Стародубова посоветовала россиянам в любом случае включать в меню пряные овощи, травы и специи, так как они обогащают еду новыми вкусами, а это позволяет использовать меньше соли во время приготовления пищи.