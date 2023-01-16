Правда ли, что похудение зависит от времени приема пищи

В определённое время сесть за стол бывает не так-то просто. Особенно если у вас активный образ жизни и много дел. Однако для того, чтобы поддерживать организм здоровым, важно помнить о времени приёма пищи.

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Научные исследования всё чаще демонстрируют, что от времени приёма пищи действительно зависит успех похудения. Например, вечером худеющим всё-таки лучше ничего не есть.

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В ходе одного небольшого исследования, в котором приняли участие 20 человек и которое было опубликовано в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, выяснилось следующее. У людей, которые ужинали в 9 часов вечера, по сравнению с теми, кто принимал пищу в 6 часов вечера, на следующее утро был более высокий сахар в крови и меньшее окисление жира.

Другое исследование, которое опубликовано было в Nutrients, показало, что приём пищи вечером в более позднее время может оказать влияние на снижение веса. Связано это с тем, что в ночное время способность тела сжигать калории может проявляться хуже, чем в течение остального дня.

Кроме того, новое научное исследование продемонстрировало, что приём пищи в конце дня действительно может повлиять на гормоны голода, метаболизм (обмен веществ), а значит, и на потерю лишних килограммов. Опубликованы были результаты этой работы в Cell Metabolism.

Учёные из Brigham and Women's Hospital выяснили, как приём пищи влияет на чувство голода, на потерю и набор веса. Когда человек ест в более позднее время, то это увеличивает ощущение голода и снижает количество энергии, которую он использует в процессе бодрствования. Как отмечает Medscape, при приёме пищи на четыре часа позже обычного изменяется аппетит, скорость сжигания калорий, накопление жира.

Зарегистрированный диетолог в Living.Fit Кэтрин Джервасио подчеркнула, что время приёма пищи является одним из важных факторов управления массой тела. Очень важно поддерживать постоянную скорость метаболизма за счёт питания через равные промежутки времени.