Правда ли, что похудение зависит от времени приема пищи

В определённое время сесть за стол бывает не так-то просто. Особенно если у вас активный образ жизни и много дел. Однако для того, чтобы поддерживать организм здоровым, важно помнить о времени приёма пищи.
Научные исследования всё чаще демонстрируют, что от времени приёма пищи действительно зависит успех похудения. Например, вечером худеющим всё-таки лучше ничего не есть.
В ходе одного небольшого исследования, в котором приняли участие 20 человек и которое было опубликовано в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, выяснилось следующее. У людей, которые ужинали в 9 часов вечера, по сравнению с теми, кто принимал пищу в 6 часов вечера, на следующее утро был более высокий сахар в крови и меньшее окисление жира.
Другое исследование, которое опубликовано было в Nutrients, показало, что приём пищи вечером в более позднее время может оказать влияние на снижение веса. Связано это с тем, что в ночное время способность тела сжигать калории может проявляться хуже, чем в течение остального дня.
Кроме того, новое научное исследование продемонстрировало, что приём пищи в конце дня действительно может повлиять на гормоны голода, метаболизм (обмен веществ), а значит, и на потерю лишних килограммов. Опубликованы были результаты этой работы в Cell Metabolism.
Учёные из Brigham and Women's Hospital выяснили, как приём пищи влияет на чувство голода, на потерю и набор веса. Когда человек ест в более позднее время, то это увеличивает ощущение голода и снижает количество энергии, которую он использует в процессе бодрствования. Как отмечает Medscape, при приёме пищи на четыре часа позже обычного изменяется аппетит, скорость сжигания калорий, накопление жира.
Зарегистрированный диетолог в Living.Fit Кэтрин Джервасио подчеркнула, что время приёма пищи является одним из важных факторов управления массой тела. Очень важно поддерживать постоянную скорость метаболизма за счёт питания через равные промежутки времени.
Также исследование показало, что поздний приём пищи оказывает влияние на гормоны грелин и лептин. В результате снижается уровень лептина, который отвечает на ощущение сытости, и повышается количество грелина, из-за которого человек чувствует голод.