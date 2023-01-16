Какие каши полезны для желудка и кишечника

Для приготовления каши красоты подойдёт либо цельный овёс, либо геркулес. Об этом изданию Лайф рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

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«В геркулесе гораздо больше пищевых волокон (они характерны для всех цельнозерновых продуктов), витамины группы В, магний, цинк. Ещё в овсе есть такое растворимое пищевое волокно, как бетаглюкан. Он необходим для поддержания здоровья пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, поскольку также является антиоксидантом», — отметила специалист.

Полба, которую в «Сказке о попе и работнике его балде» (6+) рекламировал Александр Сергеевич Пушкин, идеально подойдёт тем, кто интенсивно работает, подвержен стрессу и испытывает проблемы со сном. Каша богата растительным белком и пищевыми волокнами, плюс содержит магний, цинк, витамины группы В. Такое сочетание благотворно влияет на центральную нервную систему, регулируя процессы возбуждения и торможения.

Полезную для желудочно-кишечного тракта можно приготовить из льна. В процессе варки она принимает киселеобразное состояние, содержит уникальный состав жиров, в том числе омега-3 жирные кислоты.

По словам врача, не стоит забывать о гречке, которая является гипоаллергенной, а также отличается высоким содержанием железа.

Кускус и манка тоже по своему полезны, хоть и теряют часть минералов в процессе обработки крупы.