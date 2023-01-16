Какие каши полезны для желудка и кишечника

Для приготовления каши красоты подойдёт либо цельный овёс, либо геркулес. Об этом изданию Лайф рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
«В геркулесе гораздо больше пищевых волокон (они характерны для всех цельнозерновых продуктов), витамины группы В, магний, цинк. Ещё в овсе есть такое растворимое пищевое волокно, как бетаглюкан. Он необходим для поддержания здоровья пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, поскольку также является антиоксидантом», — отметила специалист.
Полба, которую в «Сказке о попе и работнике его балде» (6+) рекламировал Александр Сергеевич Пушкин, идеально подойдёт тем, кто интенсивно работает, подвержен стрессу и испытывает проблемы со сном. Каша богата растительным белком и пищевыми волокнами, плюс содержит магний, цинк, витамины группы В. Такое сочетание благотворно влияет на центральную нервную систему, регулируя процессы возбуждения и торможения.
Полезную для желудочно-кишечного тракта можно приготовить из льна. В процессе варки она принимает киселеобразное состояние, содержит уникальный состав жиров, в том числе омега-3 жирные кислоты.
По словам врача, не стоит забывать о гречке, которая является гипоаллергенной, а также отличается высоким содержанием железа.
Кускус и манка тоже по своему полезны, хоть и теряют часть минералов в процессе обработки крупы.
«Они могут быть показаны в ситуациях, когда нам нужно минимальное воздействие на пищеварительный тракт. Когда, например, есть обострение заболеваний пищеварительного тракта: гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни, мы прибегаем к этим крупам. Сюда же можно отнести и рисовую крупу», — рассказала диетолог.