Проблема, которая мешает женщине получать удовольствие от жизни

Вагинальная сухость, которая может наступить накануне менопаузы, приносит дискомфорт, но хорошо поддаётся лечению. Об этом рассказала гинеколог Ирина Кузнецова во время вебинара медицинской академии Sandi.
«Вагинальная сухость часто становится постоянной головной болью пациентки, дискомфортом, который причиняет неудобства ей каждую минуту. Она каждую минуту погружена в себя, в свои ощущения. Это очень часто приводит к психосоматическим расстройствам», — рассказала врач.
Как утверждает гинеколог, такое состояние чаще всего проявляется перед менопаузой и может начаться уже с 40 лет. Среди симптомов — раздражение слизистой, жжение, боль при половом акте.
«Половая активность — это один из тех ресурсов, которые может снизить вероятность развития вагинальной сухости. Да, мы должны советовать женщине активнее жить половой жизнью», — пояснила специалист.
Вагинальная сухость мешает женщине наслаждаться сном, путешествиями, влияет на разные сферы жизни, прежде всего на сексуальное удовлетворение. По словам Кузнецовой, 14% женщин отмечает, что неприятные ощущения отражаются на работоспособности, 16% говорят о снижении социальной активности.
«Жалобы женщина начинает предъявлять неохотно и тогда, когда они уже начинают мешать жизни. Поэтому рекомендуют обращаться к врачам и начинать лечение при первых проявлениях дискомфорта», — настаивает гинеколог.
В качестве вспомогательной терапии врач советует использовать лубриканты. При их выборе важно учитывать, чтобы их осмоляльность (концентрация частиц на 1 кг растворителя) была низкой, а показатель кислотности — сходным с вашим или чуть ниже. Присутствие парабенов и вовсе не желательно.
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