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2 часа назад

Вызывает ли бекон рак кишечника

Ferra.ru

Эксперты по питанию нередко говорят, что есть связь между переработанным мясом, например, беконом, и колоректальным раком. Учёный для издания MedicalXpress изучил эту тему и рассказал, правда, ли это.

Вызывает ли бекон рак кишечника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценило более 800 исследований, чтобы понять связь между переработанным мясом и раком. В результате специалисты классифицировали переработанное мясо как канцероген.

Учёные пришли к выводу, что основной источник бед в этом продукте — нитриты. Автор текста в MedicalXpress отмечает, что совсем отказываться от бекона или салями не стоит. Риск рака повышается, если вы употребляете эти продукты на постоянной основе.

Здоровье,ВОЗ,
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