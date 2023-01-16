Вызывает ли бекон рак кишечника

Эксперты по питанию нередко говорят, что есть связь между переработанным мясом, например, беконом, и колоректальным раком. Учёный для издания MedicalXpress изучил эту тему и рассказал, правда, ли это.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценило более 800 исследований, чтобы понять связь между переработанным мясом и раком. В результате специалисты классифицировали переработанное мясо как канцероген.