Одной из главных вещей, которой учит йога, — умение концентрироваться. Психолог Лори Минц также утверждает, что она способствует увеличению сексуального желания. Ее слова приводит издание Women`s Health.

Минц рассказала в своей книге о сексе Becoming Cliterate, что за желание и возбуждение отвечает внимательность, которой как раз и учит йога. Не удастся получить оргазм, если нет навыка концентрации на своих ощущениях, заверила эксперт.

Существует ряд проведенных исследований, которые подтверждают слова психолога. Так, ученые отмечают, что уровень сексуального желания и способность получать оргазм можно развить всего за 12 недель регулярных занятий. Также было доказано, что постоянные практики улучшают циркуляцию крови, укрепляют мышцы тазового дна, усиливают сексуальную чувствительность и помогают восстановиться после родов.