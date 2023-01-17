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1 час назад

Психолог Минц раскрыла пользу йоги для улучшения сексуальной жизни

Катерина Саломе

Одной из главных вещей, которой учит йога, — умение концентрироваться. Психолог Лори Минц также утверждает, что она способствует увеличению сексуального желания. Ее слова приводит издание Women`s Health.

Минц рассказала в своей книге о сексе Becoming Cliterate, что за желание и возбуждение отвечает внимательность, которой как раз и учит йога. Не удастся получить оргазм, если нет навыка концентрации на своих ощущениях, заверила эксперт.

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Существует ряд проведенных исследований, которые подтверждают слова психолога. Так, ученые отмечают, что уровень сексуального желания и способность получать оргазм можно развить всего за 12 недель регулярных занятий. Также было доказано, что постоянные практики улучшают циркуляцию крови, укрепляют мышцы тазового дна, усиливают сексуальную чувствительность и помогают восстановиться после родов.

Ранее мы писали о том, что невролог раскрыла причину головной боли после секса.

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