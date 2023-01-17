Врачи рассказали, как легко просыпаться по утрам

«Для того чтобы утром быстро просыпаться, нужно, во-первых, рано ложиться спать и набирать достаточное количество часов сна, – говорит врач-невролог Клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков. – Если мы успеваем выспаться за ночь, мы просыпаемся достаточно легко. Во-вторых, даже когда мы спим долго, но просыпаемся в медленную фазу сна, мы можем чувствовать разбитость. Поэтому в идеале пробуждение должно приходиться на быструю фазу сна. Когда мы пробуждаемся самостоятельно, без будильника, тогда мы в подавляющем большинстве случаев просыпаемся именно в быструю фазу и чувствуем себя хорошо. Но если нам нужно вставать по будильнику, время пробуждения часто не попадает в эту фазу сна».