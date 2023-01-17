Врачи рассказали, как легко просыпаться по утрам

В середине января, когда организм уже устал от короткого светового дня, а новогодние каникулы остались далеко позади, многие жалуются на то, что им трудно просыпаться по утрам. Как помочь себе, в интервью MIR24.TV рассказали врачи.
«Для того чтобы утром быстро просыпаться, нужно, во-первых, рано ложиться спать и набирать достаточное количество часов сна, – говорит врач-невролог Клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков. – Если мы успеваем выспаться за ночь, мы просыпаемся достаточно легко. Во-вторых, даже когда мы спим долго, но просыпаемся в медленную фазу сна, мы можем чувствовать разбитость. Поэтому в идеале пробуждение должно приходиться на быструю фазу сна. Когда мы пробуждаемся самостоятельно, без будильника, тогда мы в подавляющем большинстве случаев просыпаемся именно в быструю фазу и чувствуем себя хорошо. Но если нам нужно вставать по будильнику, время пробуждения часто не попадает в эту фазу сна».
По словам врача, для того, чтобы в нее попадать, можно пользоваться различными гаджетами. Один из них – умные часы, которые отслеживают сердцебиение и физическую активность. Эти часы надеваются на ночь, и будильник срабатывает в то время, когда у вас в выбранный для пробуждения промежуток времени (например, с 07.00 до 07.30) наступает быстрая фаза сна. Используя этот метод, можно качественно улучшить утренние пробуждения.
«Но еще раз повторюсь, что самое важное – это иметь достаточное количество часов ночного сна. Для взрослого человека – от 6 до 8 часов. За это время проходит 5-6 полноценных циклов сна, и если пробуждение придется на быструю фазу, то человек проснется абсолютно выспавшимся, бодрым и готовым к любым интеллектуальным, физическим и трудовым нагрузкам», – говорит Петр Соков.
Чтобы легко просыпаться по утрам, нужно правильно засыпать накануне, это уже 50% успеха, говорит терапевт «Теледоктор24» Нэя Георгиева. «Если у вас нарушено засыпание, если вы допоздна используете гаджеты, не придерживаетесь правил здорового сна, то утро будет тяжелым как морально, так и физически».