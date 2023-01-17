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2 часа назад

Травматолог предупредила о развитии пяточной шпоры из-за высоких каблуков

Lenta.ru

Обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры, предупредила травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала, какие причины приводят к этой патологии.

Травматолог предупредила о развитии пяточной шпоры из-за каблуков
Фото: Лента.руЛента.ру

Завадская объяснила, что пяточная шпора чаще всего мучает людей, которые много времени проводят на ногах. В зоне риска находятся спортсмены, врачи, продавцы, учителя, курьеры.

Однако, по словам ортопеда, развиться шпора может и у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Это происходит из-за того, что у людей с сидячей работой и низкой физической активностью мышцы стоп ослаблены и им сложнее справляться с ударными нагрузками во время ходьбы или бега.

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что зачастую это заболевание развивается у людей с продольным плоскостопием, которое может появиться из-за ношения обуви на высоких каблуках. К пяточной шпоре приводит и лишний вес, из-за которого возрастает нагрузка на стопы.

Завадская добавила, что пяточная шпора может вызывать боль и мешать нормально ходить. Снизить проявления заболевания можно с помощью анальгетиков, использования ортопедических стелек, ударно-волновой терапии и физиотерапии. Если методы консервативного лечения не приносят облегчения, прибегают к операции, но случается это в редких случаях.

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