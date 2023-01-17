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3 часа назад

Врач Окунев рассказал, как правильно питаться во время болезни

RT на русском

Терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев рассказал, как правильно питаться во время лечения вирусных инфекций.

Врач рассказал, как правильно питаться во время болезни
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам врача, диета во время лечения вирусных инфекций гриппа и ОРЗ должна состоять из обильного тёплого питья, свежих овощей и фруктов, а также легкоусвояемой, неострой, нежареной и несолёной пищи.

«Продукты должны выбираться привычные, которые нравятся больному, но и лёгкие по калорийности и быстроусвояемые. Пища должна готовиться так, чтобы она была тёплой. Главный инструмент для очистки от интоксикации во время болезни — чаи, компоты, кисели и морсы. Они увлажняют пересохшую слизистую, блокируют воздействие на организм патогенов. Мощный источник витамина С — отвар шиповника», — сообщил врач.

Также он посоветовал ограничить употребление крепкого алкоголя и употреблять в пищу больше продуктов с витамином А и каротином. Они способствуют регенерации эпителия дыхательных путей.

Окунев отметил, что питание в период болезни должно быть дробным — до 5—6 раз в день, маленькими порциями по 300 граммов.

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что грядущий в конце января всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа будет рекордным за последние пять лет.

Здоровье,Дмитрий Окунев,Николай Крючков,
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