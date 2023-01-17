Врач рассказал, как правильно питаться во время болезни

Терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев рассказал, как правильно питаться во время лечения вирусных инфекций.

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Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам врача, диета во время лечения вирусных инфекций гриппа и ОРЗ должна состоять из обильного тёплого питья, свежих овощей и фруктов, а также легкоусвояемой, неострой, нежареной и несолёной пищи.

«Продукты должны выбираться привычные, которые нравятся больному, но и лёгкие по калорийности и быстроусвояемые. Пища должна готовиться так, чтобы она была тёплой. Главный инструмент для очистки от интоксикации во время болезни — чаи, компоты, кисели и морсы. Они увлажняют пересохшую слизистую, блокируют воздействие на организм патогенов. Мощный источник витамина С — отвар шиповника», — сообщил врач.

Также он посоветовал ограничить употребление крепкого алкоголя и употреблять в пищу больше продуктов с витамином А и каротином. Они способствуют регенерации эпителия дыхательных путей.

Окунев отметил, что питание в период болезни должно быть дробным — до 5—6 раз в день, маленькими порциями по 300 граммов.