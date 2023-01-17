Гинеколог назвала причины ноющей боли в животе

Боль в животе у женщин – тревожный симптом, указывающий на серьезные гинекологические заболевания. Чем он может быть вызван, рассказала в беседе с «ФедералПресс» заведующая женской консультацией, врач – акушер-гинеколог клиники «УГМК-Здоровье» Дарья Деева.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Боль в животе бывает при воспалении яичников и при разрыве кисты яичника. Постоянная ноющая боль усиливается при движении, отдается в задний проход», – объяснила врач.

Неприятные ощущения, по словам Деевой, могут быть вызваны аднекситом (воспалением яичников) или оофоритом (воспаление придатков). Провокаторами этих заболеваний выступают половые инфекции и молочница, которая развивается у женщин со слабым иммунитетом.

Но особенно болезненным бывает перекручивание ножки кисты. Это происходит из-за больших физических нагрузок, активных тренировок, бурной интимной жизни.

Гинеколог дополнила, что боли внизу живота у женщины могут возникать и из-за опухоли яичника.