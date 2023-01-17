Врач назвал неожиданные причины постоянной раздражительности

Постоянная раздражительность может сигнализировать о стрессе, проблемах с щитовидной железой, а также о приближении менопаузы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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По словам эксперта, избыток гормонов щитовидной железы, который наблюдается при гипертиреозе, выбивает человека из колеи.

"Человек с гипертиреозом обычно дерганный, раздражительный, легко срывается, рыдает. Это хороший повод проверить уровень гормонов щитовидной железы", – отметил Хухрев.

Очень часто раздражительность есть у женщин, которые приближаются к менопаузе. Это так называемая перименопауза, когда начинает меняться гормональный фон.

Алексей Хухрев – врач-терапевт

Однако наиболее частая причина раздражительности – стрессовые состояния, добавил терапевт.

"Человек не следит за своим внутренним состоянием, не высыпается, не занимается физкультурой. Когда много стрессов, он может быть раздражительным", – уточнил специалист.

Чаще всего ко мне попадают раздражительные люди, которые находятся в той или иной степени в депрессии или подавленном настроении.

Алексей Хухрев – врач-терапевт