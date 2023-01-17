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58 минут назад

Как приучить себя завтракать — 3 эффективных способа

WomanHit.ru

Диетологи поделились полезными рекомендациями.

Как приучить себя завтракать — 3 эффективных способа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Завтрак — самый главный прием пищи за день, к сожалению, многие предпочитают его пропускать. Диетологи настоятельно рекомендуют выработать полезную привычку и мы не можем с ними не согласиться. А вот как это сделать максимально приятно, расскажем далее.

Не стоит плотно есть перед сном

Если ваш ужин проходит за час перед сном, ничего удивительного, что утром вам совершенно не хочется есть. Попробуйте изменить подход, ужиная как минимум за три часа до сна, при этом откажитесь от мясных продуктов на ужин. Вместо этого можно опробовать новые рецепты с отварной рыбой или овощами. Главное, не давать желудку лишнюю нагрузку тогда, когда он должен отдыхать. Утром вы проснетесь с чувством голода и тут уж без завтрака никак не обойтись. Чашка кофе не спасет.

Ешьте только то, что поднимает вам настроение

Не любите кашу? Не нужно себя насиловать тем, что вам неприятно. Еда на завтрак должна не только заряжать энергией, но и поднимать настроение, особенно если это будний день. Подумайте, от чего вы отказались перед сном? Несколько кусочков шоколада? Почему бы не съесть их с утра вместо того, чтобы подвергать себя риску набора веса вечером. Всегда можно найти оригинальные рецепты обычных блюд, которые вам захочется съесть как можно быстрее. Не поленитесь встать раньше и приготовить к примеру вкуснейший омлет по новому рецепту.

Превратите завтрак в праздник

Как мы уже говорили, завтрак должен приносить эстетическое удовольствие. Для этого важно не только продумать блюдо, но и подать его на стол симпатично. Купите красивые тарелки, чашки и столовые приборы, которые вызывают у вас восторг при одном лишь взгляде на них. Когда завтрак превращается в красивый ритуал, хочется, чтобы так продолжалось всегда.

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