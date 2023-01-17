Сомнолог рассказал, как избавиться от ночных кошмаров

Кошмары, как и любые другие нарушения сна, могут стать серьёзной проблемой и причиной хронического недосыпа, усталости, тревоги, а также ослабления иммунитета. Откуда они берутся, как с ними бороться и что делать? Ответы дала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

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С медицинской точки зрения под кошмарами понимаются сны, вызывающие страх, тревогу или печаль. Они возникают во время фазы быстрого движения глаз — как правило, ближе к утру — и пробуждают спящего. Темы таких снов могут быть довольно общими — падение, потеря зубов, неподготовленность к экзамену.

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По словам сомнолога, таким образом мозг пытается упорядочить пережитые за день события и воспоминания в яркие символические образы, предлагая порой бессмысленные сюжетные линии.

«Зачастую кошмары — это сны, связанные с неразрешённой тревогой и психологической травмой, решения которой мозг не нашёл», — рассказала «Лайфу» Сурненкова.

При этом кошмары часто отражают проблемы человека не через буквальное представление, а через метафоры. Например, тому, кто переживает стрессовый переезд, может присниться падение с края обрыва или опоздание на важное мероприятие.

Также ночные кошмары могут возникнуть из-за нерегулярного графика сна, недосыпа, смены часовых поясов и приёма некоторых психотропов. Могут кошмары свидетельствовать и о неврологических заболеваниях — например, нарколепсии или болезни Паркинсона, некоторых заболеваниях сердца и сосудов, онкологии и нарушениях дыхания во сне (апноэ).

«Часто кошмары сопровождают расстройства психического здоровья, включая бессонницу, шизофрению, психоз, а также расстройства настроения, тревогу, расстройства личности», — пояснила специалист.