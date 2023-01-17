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1 час назад

Забыть как страшный сон. Сомнолог рассказал, как избавиться от ночных кошмаров

Секрет Фирмы

Кошмары, как и любые другие нарушения сна, могут стать серьёзной проблемой и причиной хронического недосыпа, усталости, тревоги, а также ослабления иммунитета. Откуда они берутся, как с ними бороться и что делать? Ответы дала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Сомнолог рассказал, как избавиться от ночных кошмаров
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

С медицинской точки зрения под кошмарами понимаются сны, вызывающие страх, тревогу или печаль. Они возникают во время фазы быстрого движения глаз — как правило, ближе к утру — и пробуждают спящего. Темы таких снов могут быть довольно общими — падение, потеря зубов, неподготовленность к экзамену.

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По словам сомнолога, таким образом мозг пытается упорядочить пережитые за день события и воспоминания в яркие символические образы, предлагая порой бессмысленные сюжетные линии.

«Зачастую кошмары — это сны, связанные с неразрешённой тревогой и психологической травмой, решения которой мозг не нашёл», — рассказала «Лайфу» Сурненкова.

При этом кошмары часто отражают проблемы человека не через буквальное представление, а через метафоры. Например, тому, кто переживает стрессовый переезд, может присниться падение с края обрыва или опоздание на важное мероприятие.

Также ночные кошмары могут возникнуть из-за нерегулярного графика сна, недосыпа, смены часовых поясов и приёма некоторых психотропов. Могут кошмары свидетельствовать и о неврологических заболеваниях — например, нарколепсии или болезни Паркинсона, некоторых заболеваниях сердца и сосудов, онкологии и нарушениях дыхания во сне (апноэ).

«Часто кошмары сопровождают расстройства психического здоровья, включая бессонницу, шизофрению, психоз, а также расстройства настроения, тревогу, расстройства личности», — пояснила специалист.

Для того чтобы победить кошмары, Сурненкова предложила несколько методов:
  • соблюдать режим сна, ложиться вовремя и не потреблять перед сном излишне эмоциональный контент;
  • перед сном применить метод диафрагмального дыхания — вдох на четыре счёта, задержка дыхания на седьмой и выдох на восьмой. И так минимум два раза;
  • использовать метод репетиционной терапии — записать кошмар и поменять в нём концовку на хеппи-энд;
  • послушать перед сном спокойную фортепианную музыку;
  • сделать прогрессивную мышечную релаксацию — то есть постепенно напрягать и расслаблять мышцы головы, ног и рук; если ничего не помогает — то тогда обязательно обратиться к специалисту.
Здоровье,
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