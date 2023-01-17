При варикозе нижних конечностей рекомендуется скорректировать рацион питания и отказаться от некоторых продуктов, чтобы нормализовать кровообращение в ногах и снизить нагрузку на всю кровеносную систему. Каких правил надо придерживаться и что нельзя есть при заболевании? Рассказываем в материале "Рамблера".

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По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, в отношении варикоза есть пять четких правил профилактики, которые в целом относится к здоровому образу жизни.

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Это двигательная активность, правильное питание, ежедневная эластичная компрессия пораженных конечностей и плановое оперативное лечение. Питание сводится к применению стола номер 10. Это история, связанная с сохранением здоровья сердечно-сосудистой системы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

При варикозе необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамины группы B, аскорбиновую кислоту, калий и магний. Также диета должна включать в себя продукты моря.

Например, мы выбираем нежирные сорта мяса или рыбы в вареном или запеченном виде. Если говорить о сладостях, это могут быть любые фрукты и соки, кроме виноградного. По сладостям ограничение до 50 граммов. Яйца разрешается употреблять три раза в неделю. Абсолютно запрещаются жирные сорта мяса, рыбы и жирные бульоны. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Вот еще несколько рекомендаций:

есть небольшими порциями 5-6 раз в день;

не есть минимум за 4 часа до сна;

не запивать еду жидкостями, особенно лимонадами;

устраивать 1-2 разгрузочных дня в неделю (употреблять фрукты, овощи, кисломолочные продукты и увеличить потребление жидкости);

не переедать и рассчитывай К/Ж/Б/У.

Что нельзя есть при варикозе

Хирург-флеболог Антон Офицеров рассказал, что жестких ограничений по питанию при варикозной болезни не существует, но все же лучше придерживаться определенных рекомендаций. Врач призвал свести к минимуму потребление некоторых продуктов, а от каких-то блюд отказаться совсем.

Мучное и сладкое

Порадовать себя всегда можно, но все же потребление быстрых углеводов лучше свести к минимуму. Повышенная калорийность таких продуктов, при сочетании ряда факторов, может привести к ожирению. Лишний вес в свою очередь увеличивает нагрузку на нижние конечности и ухудшает кровообращение.

Офицеров Антон Сергеевич Врач хирург-флеболог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Животные жиры и трансжиры

При варикозе необходимо отказаться от жирного, жареного, а также от сливочного масла. Их избыток приведет к набору лишнего веса и повышению уровня холестерина в крови, что негативно скажется на всем кровообращении. А, вот, авокадо, орехи, особенно грецкие, стоит добавить в свой рацион. В них содержится большое количество мононенасыщенных жиров, а также омега-6 и омега-3 полиненасыщенные жиры, которые поддерживают сердце и сосуды.

Соль и острое

Блюда с высоким содержанием соли приводят к нарушению водно-солевого баланса и развитию отеков. Очень часто люди жалующиеся на отеки, даже не догадываются, что причина их проблем именно в питании. Излишняя жидкость повышает давление на стенки вен, расширяя и деформируя их еще сильнее.

Офицеров Антон Сергеевич Врач хирург-флеболог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Кофе

Согласно рекомендации врача-флеболога, лучше отказаться от него или ограничить себя 1-2 маленькими чашечками в день. Почему кофе нельзя при варикозе? Биологически активные вещества кофе тормозят перистальтику кишки, провоцируя запоры, что опасно при варикозной болезни: повышение внутрибрюшного давления приводит к повышенной нагрузке на вены нижних конечностей.

Алкоголь