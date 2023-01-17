Что нельзя есть при варикозе

При варикозе нижних конечностей рекомендуется скорректировать рацион питания и отказаться от некоторых продуктов, чтобы нормализовать кровообращение в ногах и снизить нагрузку на всю кровеносную систему. Каких правил надо придерживаться и что нельзя есть при заболевании? Рассказываем в материале "Рамблера".
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, в отношении варикоза есть пять четких правил профилактики, которые в целом относится к здоровому образу жизни.
При варикозе необходимо добавить в рацион продукты, содержащие витамины группы B, аскорбиновую кислоту, калий и магний. Также диета должна включать в себя продукты моря.
Вот еще несколько рекомендаций:
Хирург-флеболог Антон Офицеров рассказал, что жестких ограничений по питанию при варикозной болезни не существует, но все же лучше придерживаться определенных рекомендаций. Врач призвал свести к минимуму потребление некоторых продуктов, а от каких-то блюд отказаться совсем.
При варикозе необходимо отказаться от жирного, жареного, а также от сливочного масла. Их избыток приведет к набору лишнего веса и повышению уровня холестерина в крови, что негативно скажется на всем кровообращении. А, вот, авокадо, орехи, особенно грецкие, стоит добавить в свой рацион. В них содержится большое количество мононенасыщенных жиров, а также омега-6 и омега-3 полиненасыщенные жиры, которые поддерживают сердце и сосуды.
Согласно рекомендации врача-флеболога, лучше отказаться от него или ограничить себя 1-2 маленькими чашечками в день. Почему кофе нельзя при варикозе? Биологически активные вещества кофе тормозят перистальтику кишки, провоцируя запоры, что опасно при варикозной болезни: повышение внутрибрюшного давления приводит к повышенной нагрузке на вены нижних конечностей.