Боня рассказала об обморожении пальцев при восхождении на гору

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Telegram-канале о трудностях, с которыми столкнулась при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили.

Боня призналась, что для нее восхождение было тяжелым. Ведущей было сложнее, чем взбираться на гору Манаслу. По ее словам, «все пошло не по плану». Блогерша объяснила, что прогадала с выбором обуви. Из-за этого у нее случилось обморожение пальцев на ногах.