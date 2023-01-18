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18 минут назад

Названы причины жара у женщин за 40

Секрет Фирмы

Иногда у женщин после 40 лет внезапно может появляться чувство жара. Но не торопитесь списывать всё на начало климакса. Акушер-гинеколог Екатерина Волкова отметила, что подобный симптом может говорить о совершенно иных проблемах.

Названы причины жара у женщин за 40
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В частности, головокружение и появление пота, характерные для приближения менопаузы, нередко возникают из-за скачка сахара в крови.

По словам Волковой, так называемые приливы можно спутать с гипертоническом кризом. Бывают такие кризы, при которых краснеет лицо, появляется внутренняя дрожь, ощущение тепла в теле. Поэтому не паникуйте, а сначала просто измерьте давление, посоветовала гинеколог в своём блоге.

Ещё жар внезапно может появиться из-за проблем со щитовидной железой, а именно из-за гипертиреоза. Поэтому нелишним будет сдать анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ щитовидки.

Панические атаки тоже могут быть причиной жара и появления пота. Но обычно им предшествует страх, чего не происходит при приливах. Здесь уже придётся идти к неврологу или к психотерапевту, написала Волкова.

Потоотделение, дрожь и головокружение появляются и при скачках сахара в крови. Нужно обязательно проверить уровень глюкозы и инсулина натощак. Колебания возникают из-за стресса, длительных перерывов между едой и нехватки углеводов в рационе.

Обычно при климаксе женщинам назначают заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Это терапия с целью замены утраченной гормональной функции яичников. Однако учёные считают, что ЗГТ может по-настоящему омолаживать мозг и предотвращать появление болезни Альцгеймера.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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