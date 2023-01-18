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1 час назад

Модель сбросила лишние килограммы благодаря сексу

Lenta.ru

Бывшая модель из Великобритании сбросила лишние килограммы благодаря тому, что занималась сексом дважды в день. Об этом сообщает Daily Star.

Модель сбросила лишние килограммы благодаря сексу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летняя Карла Беллуччи набрала вес после рождения четверых детей.

«Я все еще чувствовала себя сексуальной благодаря моему мужчине, но в глубине души я не была счастлива», — рассказывает она.

Чтобы похудеть, британка начала делать физические упражнения, следить за размерами порций, а также регулярнее заниматься сексом с мужем.

Беллуччи не признает спортзалы и считает, что секс — лучший способ поддерживать хорошую физическую форму.

«Все эти мамаши, которые тратят тысячи на абонементы, должны требовать возврата денег. Я действительно этого не понимаю. Просто занимайтесь сексом два раза в день, и это прекрасно скажется на вашей фигуре», — утверждает она.

Модель смогла вернуть свое тело в прежнюю форму, не прилагая больших усилий.

«В моем расписании всегда есть время для секса. Моя дочь Блю рано ложится спать, а потом я провожу время с моим мужчиной», — объяснила она.

Желающим похудеть Беллуччи советует следить за количеством съеденного, а также развить внутреннюю дисциплину.

«Перестаньте сидеть и сплетничать о красотках со своими друзьями, перестаньте подглядывать за ними в социальных сетях и будьте счастливы», — добавляет она.

Здоровье,
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