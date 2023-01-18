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33 минуты назад

Как избежать срывов на диете

Москва24

Избежать срывов при похудении поможет разнообразие в питании. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Как избежать срывов на диете
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если человек начитался какой-то диеты, а там надо пять дней сидеть на одной куриной грудке, гречке и брокколи, это же застрелиться можно. Я, например, два раза не могу есть одну и ту же еду. Мне это неинтересно. Разнообразие – залог отсутствия срывов", – подчеркнула эксперт.

В рационе тех, кто желает расстаться с лишним весом, обязательно должны присутствовать клетчатка, сложные углеводы, жиры и белок. Последний, по словам эксперта, хорошо ускоряет метаболизм, что способствует похудению.

"Нужно посмотреть на свой рацион, и если отсутствует белок, его надо добавить. Потому что многие завтракают кашей и бутербродом. Здесь слишком много сложных углеводов и нет белка", – объясняет Дианова.

"Рыба универсальна, как и яйца. Ее можно есть в любое время дня. Говядина, курица, всякие кусковые варианты этого мяса больше подходят для обеда. На вечер говядина тяжеловата. Курица куском тоже не так идеальна, я считаю. Только если в виде котлетной массы, тогда и вечером можно", – указала диетолог.

Помимо того, стоит обратить внимание на хумус, тофу и орехи, в которых тоже содержится много белка. Для снижения веса также важна клетчатка. Она заполняет желудок, дает чувство сытости и помогает в работе пищеварительного тракта.

"Овощи и фрукты должны составлять половину основного приема пищи", – подчеркнула специалист.

Кроме того, во время диеты не стоит полностью исключать из рациона жиры.

"Без жиров тоже неправильно худеть. Потому что, когда человек худеет, он высыхает. Это особенно касается женщин. То есть нельзя категорически урезать жирную составляющую", – предупреждает Дианова.

Здоровье,Нурия Дианова,
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