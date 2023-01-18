Как избежать срывов на диете

"Если человек начитался какой-то диеты, а там надо пять дней сидеть на одной куриной грудке, гречке и брокколи, это же застрелиться можно. Я, например, два раза не могу есть одну и ту же еду. Мне это неинтересно. Разнообразие – залог отсутствия срывов", – подчеркнула эксперт.