Каким должен быть режим питания

К тому что принимать пищу надо в хотя бы примерно в определённое время суток, нас приучают с детства. Завтрак, обед, полдник, ужин — казалось бы, ничего сложного. Но даже многие взрослые не понимают важность соблюдения режима питания и скатываются в рандомные перекусы. О пользе чёткого расписания рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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По их словам, вся жизнь человека подчинена биологическим ритмам, поэтому приём пищи в определённое время — естественен. Именно благодаря биологическим ритмам мы засыпаем вечером и чувствуем бодрыми себя по утрам.

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Подчинена работе этих ритмов и работа нашей пищеварительной системы: если мы придерживаемся оптимального режима приёма пищи, то это стабилизирует работу ЖКТ, помогает усвоению еды, метаболизму, да и вообще улучшает самочувствие.

«Именно поэтому врачи рекомендуют соблюдать режим питания: от него в немалой степени зависит здоровье не только пищеварительной системы, но и всего организма», — объяснили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что в само понятие «режим питания» входит как минимум пять аспектов. Первый — это количество приёмов пищи в течение суток.

Надо понимать, что какого-то идеального и подходящего для всех графика не существует — всё индивидуально. Врачи обычно рекомендуют кушать по 3-5 раз в день: например, завтрак, поздний завтрак, обед, полдник и ужин, или режим с одним завтраком и двумя ужинами, или сокращённый вариант из трёх-четырёх вариантов. Второй — распределение рациона в течение дня.

Важно не только количество приёмов еды, но и её качество, и набор питательных вещей, поступающих в наш организм в течение дня.

«Работа органов, участвующих в пищеварении, в течение суток неодинакова. Утром, давая нам сигнал к пробуждению, организм в то же время активизирует и пищеварительную систему. Наибольшее выделение желудочного сока, расщепляющего пищу, приходится на утро и день. Максимум его выделения отмечается в середине дня, а минимум в ночные часы. Поэтому 2/3 общего количества суточного рациона пищи лучше принимать за завтраком и обедом и около 1/3 — за ужином», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Третий аспект — это время приёмов пищи. Оно, как правило, зависит от наших биологических часов — понятное дело, что время завтраков и ужинов у «журавлей» и «сов» будет разным. Правда, медики обычно не рекомендуют ужинать менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну — ведь во время сна наша пищеварительная система не слишком активна.

Четвёртая вещь, о которой стоит знать — это интервалы между приёмами пищи. Они нужны для того, чтобы еда, которая попадает в нас, успевала проходить полный пищеварительный цикл.

Как правило, на усвоение еды организму нужны где-то 3-4 часа — именно это время и считается оптимальным в качестве перерыва между приемами пищи.

А пятый, аспект — количество времени, которое мы тратим на поедание. Не секрет, что принимать пищу в спешке, а уж тем паче на бегу, вредно. Как и растягивать приём пищи на несколько часов (привет новогодним застольям).

«Становится понятно, что режим питания — это не только еда в одно и то же время, но и соблюдение многих других рекомендаций. Однако, если ваш режим приёма пищи нельзя назвать слишком строгим, не стоит пытаться сразу привести его в соответствие со всеми правилами. Начните с чего-то одного — например, постарайтесь найти для себя часы в течение дня, когда вы будете завтракать, обедать и ужинать. Не заставляйте себя следовать где-то увиденным графикам и схемам, но и не отрицайте их полностью. Прислушивайтесь к себе, и через некоторое время вы поймете, когда для вас оптимально садиться за стол», — посоветовали специалисты.