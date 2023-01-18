Какие напитки помогут в борьбе с висцеральным жиром

Висцеральным жиром называют жир, который скапливается в брюшной полости. Превышенное содержание такого жира в организме может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии.

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Чтобы расстаться с висцеральным жиром, необходимо строго соблюдать специально подобранную диету. Большое значение имеет присутствие в рационе полезных напитков, которые помогают похудеть без вреда для здоровья. О таких напитках рассказала диетолог Кори Рут редакции издания Eat This, Not That!

Одним из самых эффективных напитков для борьбы с лишними килограммами является зеленый чай. Он богат антиоксидантами, которые воздействуют на жировые клетки и улучшают обмен веществ. Кроме того, ряд исследований показал, что напиток помогает справиться именно с висцеральным жиром.

Очень полезной для желающих избавиться от ожирения является простая вода. Если в рационе увеличить ее суточный объем, то вес тела через какое-то время станет быстро снижаться.