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1 час назад

Какие напитки помогут в борьбе с висцеральным жиром

Волгоградская правда

Висцеральным жиром называют жир, который скапливается в брюшной полости. Превышенное содержание такого жира в организме может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии.

Какие напитки помогут в борьбе с висцеральным жиром
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Чтобы расстаться с висцеральным жиром, необходимо строго соблюдать специально подобранную диету. Большое значение имеет присутствие в рационе полезных напитков, которые помогают похудеть без вреда для здоровья. О таких напитках рассказала диетолог Кори Рут редакции издания Eat This, Not That!

Одним из самых эффективных напитков для борьбы с лишними килограммами является зеленый чай. Он богат антиоксидантами, которые воздействуют на жировые клетки и улучшают обмен веществ. Кроме того, ряд исследований показал, что напиток помогает справиться именно с висцеральным жиром.

Очень полезной для желающих избавиться от ожирения является простая вода. Если в рационе увеличить ее суточный объем, то вес тела через какое-то время станет быстро снижаться.

Помимо этого, помощниками в борьбе с лишним весом могут стать черный кофе, которого для похудения рекомендуется пить не более четырех чашек в день, белый чай и правильно подобранные протеиновые коктейли.

Здоровье,
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