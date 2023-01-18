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1 час назад

Названа неожиданная причина появления избыточного веса

Lenta.ruиещё 1

Неожиданной причиной появления избыточного веса является хронический недосып, уверена терапевт Найгат Ариф. Об этом сообщает издание The Sun.

Названа неожиданная причина появления избыточного веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ариф сообщила, что, согласно исследованиям, каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в семь-девять часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться. Дело в том, что недосып провоцирует повышение уровня гормона стресса, который, в свою очередь, приводит к усилению аппетита. Кроме того, по словам врача, только во время ночного отдыха организм вырабатывает гормон роста, участвующий в процессе расщепления жиров и тем самым способствующий снижению веса.

Среди способов, помогающих лучше отдохнуть ночью, Ариф назвала соблюдение режима дня, отход ко сну в одно и то же время и обязательный контроль уровня стресса. Также стоит избегать поздних ужинов и употребления кофеина, алкоголя или никотина во второй половине дня, поскольку это негативно сказывается на качестве ночного отдыха.

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