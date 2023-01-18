Названа неожиданная причина появления избыточного веса

Ариф сообщила, что, согласно исследованиям, каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в семь-девять часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться. Дело в том, что недосып провоцирует повышение уровня гормона стресса, который, в свою очередь, приводит к усилению аппетита. Кроме того, по словам врача, только во время ночного отдыха организм вырабатывает гормон роста, участвующий в процессе расщепления жиров и тем самым способствующий снижению веса.