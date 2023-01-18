Мигрень у женщин: причины, симптомы, лечение

От регулярных головных болей страдает огромное количество людей по всему миру, однако по злой иронии судьбы большинство испытывающих это заболевание – женщины. Несмотря на то, что на сегодняшний день эта болезнь считается неизлечимой, существуют способы вовремя распознать и наступление приступа и облегчить его симптомы. В инструкции, составленной на основе данных Минздрава, «ФедералПресс» рассказывает об основных видах мигрени и способах борьбы с ней.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Откуда появляется мигрень

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Мигрень – это неврологическое заболевание, но точные ее причины науке неизвестны.

Повышенное артериальное и внутричерепное давление; Мышечные спазмы в шее и голове;

Шейный остеохондроз;

Глазные заболевания, глаукома;

Сосудистая патология с расширением сосудов твердой оболочки головного мозга;

Нарушения обмена веществ и патологии ЦНС;

Наличие хронических заболеваний в семейном анамнезе и наследственная предрасположенность. К возможным причинам врачи причисляют следующие факторы:

При приеме оральных контрацептивов у некоторых женщин также развивается мигрень. Проблема возникает в том случае, если гинеколог неправильно подобрал действующее вещество препарата и оно вызвало побочные эффекты.

В этом случае, чтобы избежать приступов, следует прекратить прием препарата, проконсультировавшись перед этим со специалистом.

Триггеры и признаки начала мигрени

Приступ также может вызвать так называемый триггер – раздражитель, провоцирующий начало мигрени.

В число таких триггеров специалисты включают:

Злоупотребление спиртным;

Переедания, особенно в случае если вы часто употребляете продукты с высоким содержанием глютена и салицилатов, например пшеницу, ячмень, овес, некоторые виды твердых специй;

Также могут иметь место гормональные колебания в определенные дни цикла;

Влияют и внешние воздействия: перемена погоды, колебания температуры, длительное пребывание в душном непроветриваемом помещении, громкие звуки, приторные запахи;

Ухудшение качества ночного сна;

Использование некоторых видами лекарств, например гормональных препаратов, и злоупотребление ими.

Слабость, апатичность, нарушение внимания, ухудшение концентрации; бледность кожи;

Проявляются выпадение полей зрения, прыгающие точки перед глазами и тактильные нарушения: ощущение покалывания на кончиках пальцев;

Боль в голове – интенсивная, распирающая или пульсирующая. В начале приступа возникают:

Как правило, она охватывает всю голову целиком или проявляется с одной стороны на лбу и висках. В зависимости от причины, могут присутствовать следующие симптомы: тошнота, светобоязнь, нарушения зрения или обоняния. После приступа головной боли у человека могут появиться повышенная раздражительность, тревожность, нехарактерный оттенок кожи, тремор и депрессивное состояние.

Виды мигрени

Женщины в силу биологического устройства страдают, помимо прочих, от специфического вида мигрени – менструальной. Головная боль возникает на первых порах менструации, но беспокоит при этом пациенток нерегулярно. По истечении некоторого времени приступы могут повторяться, а потом проходить на время.

Кроме того, нередко мигрень у женщин провоцирует беременность и роды, тогда ее течение чаще всего объясняется гормональными сбоями и дисбалансом обмена веществ в организме.

По данным многих исследований, в которых приняли участие тысячи человек на протяжении прошлого века, у женщин чаще встречается мигрень, чем у мужчин.

Тем не менее, все другие виды мигрени характерны для обоих полов.

Паническая

После того как человек испытал сильный стресс (или, быть может, сильный испуг), у него возникает удушье, озноб и частый пульс, после чего приходит головная боль.

Хроническая

Приступы при этом типе мигрени регулярны и становятся все более интенсивными в течение всего периода продолжения болезни, приводя к все более сильной боли.

Мигрень сна

Головная боль возникает либо во время сна, либо сразу же после пробуждения вне зависимости от часов сна.

Шейная

Как правило, связана с нарушением кровообращения в позвоночной артерии в районе шейного отдела и часто вызывает сильные головные боли, которые трудно терпеть без обезболивающих.

Офтальмологическая

В поле зрения появляются прыгающие точки перед глазами, снижается зрение, после чего начинается приступ головной боли. Как правило, все приступы мигрени проходят в двух вариантах: с так называемой аурой и без без нее.

Аура – это особый этап, предшествующий приступу мигрени и провоцирующий зрительные или тактильные нарушения восприятия. В случае зрительной ауры у пациента частично выпадают поля зрения, прыгают точки перед глазами и возникают ощущения онемения, покалывания в кончиках пальцев.

Лечение и помощь

В настоящее время полностью вылечить мигрень и предотвратить приступы не представляется возможным. С помощью квалифицированного врача-невролога можно только подобрать лекарства для купирования симптомов и уменьшения головной боли.

В зависимости от характера приступа и степени его тяжести пациентке могут быть назначены различные виды лечения. Препараты нестероидного противовоспалительного действия эффективны при кратковременных приступах, которые сопровождаются болью средней силы.

Есть также комбинированные средства для лечения мигрени – эти препараты воздействуют на тройничный нерв и кровеносные сосуды, хотя бы на время снимая острую боль.