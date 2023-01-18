Гинеколог рассказала, как лечить молочницу

Женщины не понаслышке знают о том, что такое молочница, или кандидоз. Это заболевание, которое сопровождается зудом, жжением и другими неприятными ощущениями. Причём разрекламированные способы лечения, при которых достаточно всего одной таблетки, работают далеко не всегда — у многих начинаются рецидивы.

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О том, как правильно лечить молочницу, рассказала гинеколог московской клиники DocMed Дарья Шишкина.

По словам специалиста, рецидивирующая молочница — это та, которая беспокоит четыре раза в год и чаще. Проблема возвращается чаще всего из-за устойчивости грибка candida, который всю кашу и заваривает, к принимаемым препаратам или из-за частого приёма антибиотиков.

Также рецидивы обычно случаются у больных сахарным диабетом, тех, кто принимает противозачаточные таблетки, а ещё людей с иммунодефицитом.

Ну, и последнее по списку, но не по значению — механическое раздражение из-за тесной одежды или полового акта.

Распространённая версия, что все проблемы из-за большого количества сахара, — миф. Перебарщивать с тортиками и конфетами, конечно, не стоит, но развиться молочнице это точно не поможет.

Кстати, лечить партнёра, чтобы избавиться от рецидивов, тоже не вариант. Что же тогда делать? Идти к врачу. Там вам хотя бы точно скажут, что у вас за болячка. Лечение, как правило, эпизодическое (если проблема с молочницей нечастая) или противорецидивное. Последнее предполагает таблетки или свечи один раз в неделю или в месяц в течение 6–12 месяцев, чтобы избежать рецидивов.