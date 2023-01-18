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9 минут назад

Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре

Ferra.ru

После новогодних праздников очень не хочется возвращаться к повседневным делам. Поэтому в январе многие сталкиваются с хандрой. Также на это состояние могут повлиять различные напитки и продукты.

Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Диетолог Аби Робертс и ICE Headshop перечислили, от чего стоит в январе отказаться, чтобы поднять себе настроение и улучшить эмоциональное состояние. Это торты, пирожные, рулетики с колбасой, чипсы, сухие завтраки. Дело в том, что употребление таких обработанных продуктов в больших количествах может навредить бактериям, населяющим кишечник, а известно, что депрессия и тревога связаны с нездоровым микробиомом кишечника.

Также постарайтесь употреблять как можно меньше очень сладких напитков. Например, газировки. Проблема заключается в том, что сахар играет роль топлива для плохих бактерий в кишечнике, способствует их распространению и оставляет меньше места для «полезных» бактерий. Возможно, стоит тоже свести к минимуму потребление энергетиков с сиропом, кофе со льдом.

Поднять настроение вам помогут такие продукты, как жирная рыба (лосось, сельдь, сардина, скумбрия, устрицы), льняное семя, семена чиа, соевые бобы, грецкие орехи. Все они богаты омега-3.

Что касается полезных напитков, то как минимум для хорошего самочувствия нужно пить достаточно воды. Также увеличат количество энергии и уменьшат вялость матча, кефир, смузи из фруктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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