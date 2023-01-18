Доказано: боязнь полноты так же опасна, как и неправильное питание

При похудении у некоторых людей развивается «фэтфобия». Из-за этого у них появляются привычки, которые сильно вредят их как физическому, так и психическому здоровью.

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По данным Бостонского медицинского центра, фэтфобия представляет собой скрытую или явную предвзятость людей с лишним весом по отношению к себе. Связано это с их чувством вины и предполагаемой моральной несостоятельностью.

Специалист в области питания Сара Анзловар говорит, что фэтфобия - это страх полноты. И проявляться он может по-разному.

Причём фэтфобия вовсе не обязательно подразумевает то, что человек боится потолстеть. Скорее этот термин указывает на то, что у человека могут быть предубеждения против тех, у кого есть лишний вес.

Результаты исследования, опубликованного в издании Obesity, показывают, что даже врачи могут демонстрировать предвзятость в отношении веса пациентов.

Из-за подобного отношения в обществе лишь 10% людей, страдающих ожирением, обращаются за медицинской помощью. Остальные же экспериментируют с диетами и с мошенническими методами избавления от лишних килограммов. При неоднократном столкновении с «фэтфобией» у человека ухудшается качество жизни, повышается уровень стресса.