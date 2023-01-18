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49 минут назад

Как избавиться от кошмаров с помощью простых ритуалов

WomanHit.ru

Ночные кошмары мешают организму нормально отдохнуть, а если они то и дело повторяются, то время отхода ко сну становится тревожным, пугающим и мучительным. Чтобы избавиться от кошмаров, нужно очистить спальное место от лишней энергии.

Как избавиться от кошмаров с помощью простых ритуалов
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Проветривайте спальню

У этого простого ритуала огромная польза: во-первых, свежий воздух позволяет избавиться от посторонних запахов, которые часто мешают уснуть, во-вторых, проветривание помогает очистить энергетику комнаты, освободить ее от неприятной атмосферы ссор, усталости, негативных мыслей. Прохладное помещение успокоит мысли, заставит быстрее погрузиться в негу и дремоту.

Используйте ловец снов

Считается, что этот оберег улавливает кошмары и не дает им проникнуть в ваши сны. В Индии ловец считается одним из сильнейших талисманов, который помогает нормально отдохнуть ночью и зарядиться энергией. Покупайте обереги у мастеров или сделайте их самостоятельно, подобрав под интерьер. Главное правило — повесьте их недалеко от кровати, тогда ловцы будут работать на все 100%.

Включите белый шум

Неразборчивые звуки помогают психике расслабиться, отдохнуть. Выбирайте те, что нравятся именно вам: шум воды, звук дождя, потрескивание дров в камине. Белым шумом может быть легкая музыка или звуки кофейни. В сети можно найти множество вариантов.

Используйте эфирные масла

Ни обладают уникальными свойствами: помогают расслабиться, отогнать навязчивые мысли, уснуть. Самое действенное — масло шалфея. Оно оказывает расслабляющее действие на организм, устраняя стресс, который как раз-таки и является одной из причин возникновения страшных сновидений.

Уберите зеркало

С отражениями связано множество примет, одна из них гласит, что зеркало в спальне навевает кошмары. Старайтесь не располагать его так, чтобы отражаться спящим. Используйте соль Разложите соль в мешочки и спрячьте их под кровать: соль забирает негативную энергетику и избавит вас от плохих снов.

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