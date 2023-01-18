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20 минут назад

Эндокринолог объяснила, чем чревато интервальное голодание

Секрет Фирмы

В последнее время стало модно худеть с помощью интервального голодания. При таком режиме питания приёмы пищи чередуются с периодами воздержания строго по определённому времени. По сути, это просто одна из диет, просто довольно жёсткая. А значит, у неё могут быть довольно неприятные последствия. Врач-эндокринолог, диетолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Татьяна Голицына объяснила, как голодание может подкосить здоровье худеющего.

Эндокринолог объяснила, чем чревато интервальное голодание
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Голицына отметила, что все крупные исследования о безопасности и эффективности интервального голодания пока проводили только на животных. Что там бывает с людьми на самом деле, пока толком неясно.

Но известно, что при такой диете организму начинает недоставать полезных веществ, сказала эндокринолог. По её словам, длительные перерывы между приёмами пищи могут довести до обмороков и желчнокаменной болезни и гипогликемии. Последний недуг — это слишком сильное снижение концентрации сахара в крови. Ещё у человека могут обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Интервальное голодание может нарушить и гормональный баланс, предупредила врач. Это приведёт к проблемам со сном, человек начнёт себя в целом хуже чувствовать, не сможет нормально работать.

Если всё же вы решились так голодать, лучше сначала посоветуйтесь с эндокринологом. Диета точно противопоказана при беременности, низком артериальном давлении и эндокринных заболеваниях.

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