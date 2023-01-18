Сомнолог оценила возможность выспаться впрок на выходных

Высыпаться ночью помогут медитации и дневной сон, а не попытки восполнить недостаток сна в выходные, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова. Миф о возможности выспаться впрок она оценила в беседе с Life.

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Врач предупредила, что постоянное недосыпание может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, вплоть до повышенного риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения», — добавила Сурненкова.

Вместо того чтобы долго спать по выходным, сомнолог попросила ложиться и вставать примерно в одно и то же время в течение всей недели. Кроме того, продолжила она, короткий дневной сон до 15:00 восстановит силы и не ухудшит вечернее засыпание.

Также специалистка порекомендовала создать способствующую сну обстановку в спальне.

«Поддерживайте прохладную температуру, уменьшайте уровень шума и света (выключая синий свет от устройств!), занимайтесь монотонными делами — например, принимайте ванну, читайте книгу или даже медитируйте, чтобы расслабиться перед сном», — перечислила способы облегчить засыпание Сурненкова.