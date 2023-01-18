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19 минут назад

Сомнолог оценила возможность выспаться впрок на выходных

Lenta.ru

Высыпаться ночью помогут медитации и дневной сон, а не попытки восполнить недостаток сна в выходные, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова. Миф о возможности выспаться впрок она оценила в беседе с Life.

Сомнолог оценила возможность выспаться впрок на выходных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач предупредила, что постоянное недосыпание может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, вплоть до повышенного риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения», — добавила Сурненкова.

Вместо того чтобы долго спать по выходным, сомнолог попросила ложиться и вставать примерно в одно и то же время в течение всей недели. Кроме того, продолжила она, короткий дневной сон до 15:00 восстановит силы и не ухудшит вечернее засыпание.

Также специалистка порекомендовала создать способствующую сну обстановку в спальне.

«Поддерживайте прохладную температуру, уменьшайте уровень шума и света (выключая синий свет от устройств!), занимайтесь монотонными делами — например, принимайте ванну, читайте книгу или даже медитируйте, чтобы расслабиться перед сном», — перечислила способы облегчить засыпание Сурненкова.

Кроме того, отметила сомнолог, засыпанию способствуют занятия спортом. По ее словам, физическая активность может быть столь же эффективной, как снотворное. Наконец, она посоветовала воспринимать сон как профилактическую меру, которая может улучшить состояние при болезни и укрепить здоровье.

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