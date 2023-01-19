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47 минут назад

Как сделать диету без мяса полезной

Ferra.ru

Веганство и вегетарианство - это всё рационы, в состав которых не входит мясо. Но если вегетарианцы отказываются только от мяса, то веганы - также от всех продуктов животного происхождения (яиц, молока, мёда). И последняя диета может стать опасной, если не учесть несколько нюансов.

Как сделать диету без мяса полезной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если человек правильно организует свой веганский рацион, то у подобной диеты есть несколько преимуществ для здоровья. Благодаря такой диете вы сможете сбросить вес, снизить риск развития болезней сердца, некоторых видов рака (рак молочной железы, рак толстой кишки), диабета 2 типа.

Кроме того, веганский рацион может быть богат железом. Хотя из растений оно усваивается не так хорошо, как из мяса. Помочь в усвоении могут сочетания растительного масла с продуктами, в которых много витамина С: помидорами, апельсинами, перцем. Связано это с тем, что витамин С позволяет организму человека лучше усваивать железо.

В то же время веганская диета не гарантирует вам хорошего здоровья. Всё зависит от того, что конкретно вы едите. Также сейчас можно найти всё больше готовых блюд для веганов, а такие блюда содержат соль, сахар, жир, которые помогают улучшить их вкус. Такие продукты (то есть обработанные) содержат эмульгаторы и трансжиры, способные навредить полезным бактериям в кишечнике.

Кроме того, из-за плохо составленной веганской диеты вы можете не получать достаточно ниацина, рибофлавина (витамина B2), витамина D, кальция, йода, селена или цинка. Веганы больше остальных рискуют столкнуться с анемией из-за того, что им будет не хватать омега-3 и витамина В12. Ещё учёные утверждают, что существует связь между веганством и меньшей плотностью костей, а это может способствовать повышенному риску переломов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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