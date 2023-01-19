Стоматолог рассказала, как убрать налёт на зубах

Редкий россиянин не хочет получить голливудскую ослепительную улыбку, да ещё чтобы для этого не пришлось отказываться от кофе, вина, сигарет и других сильно красящих элементов. Поэтому выходом становится чистка зубов. Ходить к специалистам как-то дорого, поэтому народ предпочитает всё делать самостоятельно. Стоматолог Елена Мартынова объяснила, почему так делать нельзя и какие есть вообще альтернативы.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Чтобы знать, что делать с эмалью, нужно понимать, что это такое и как вообще налёт образуется. Эмаль тонким слоем покрывает зубы и защищает их от вредного взаимодействия, но она вполне проницаема. Через неё к зубам проходят полезные микроэлементы, минералы, кальций и фосфаты.

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Обычно она защищает зубы и от красящих элементов, но из-за плохой гигиены рта и высокой температуры через неё проникают вредные компоненты вроде углеводов, бактериальных токсинов и органических кислот. Поэтому зубы и начинают краситься.

При курении сигаретный дым, наполненный различными химическими веществами, попадает в рот и, смешиваясь со слюной, образует сульфат кадмия. Он проникает глубоко в зубы, и в этом ему помогает высокая температура дыма.

После еды на зубах тоже образуется налёт, но если тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью, то можно о нём не волноваться. Но если несколько дней его не трогать, то он затвердевает, и самому удалить его уже не выйдет. Придётся идти к стоматологу, который снимет его специальными насадками.

К стоматологу на чистку зубов вообще стоит ходить пару раз в год, чтобы поддерживать зубы в отличном состоянии. Но чистые зубы — не всегда белоснежные. Поэтому предприимчивые россияне пробуют их тереть лимоном или содой, вот только это делает лишь хуже. Эмаль истончается и позволяет проникать красящим элементам в зуб ещё активнее.

Нормально и качественно отбелить зуб может только стоматолог, но и то — по медицинским показаниям. Ради красоты такую процедуру лучше не делать, потому что она тоже истончает эмаль. Врачи советуют, чтобы зубы меньше красились, полоскать рот после каждого приёма пищи, чашечки кофе или перекура. Ну и нормальную гигиену рта никто не отменял. В таком случае налёт будет образовываться гораздо медленнее.