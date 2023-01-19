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35 минут назад

Врачи нашли пользу лишнего веса у пожилых людей

Lenta.ru

Лишний вес защищает пожилых людей от остеопороза и перелома шейки бедра, сообщила терапевт Варвара Веретюк. Врач рассказала о пользе лишних килограммов для людей старше 65 лет изданию «Доктор Питер».

Врачи нашли пользу лишнего веса у пожилых людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лишний вес и ожирение — угроза здоровью и даже жизни, но и в этом правиле нашлось исключение, рассказала Веретюк.

По ее словам, в результате нескольких исследований выяснилось, что пожилые люди с избыточным весом живут дольше своих ровесников с нормальным весом. Ожирение I степени не приближало конец жизненного пути. Риск смерти увеличивался только при ИМТ выше 36.

С возрастом у человека увеличивается общее количество жира, а мышечной массы становится меньше. При этом вес может держаться на прежней отметке. Также у людей в возрасте жир перераспределяется: становится меньше подкожного, а висцерального (вокруг внутренних органов) — больше, пояснила врач.

На 20 процентов снижается риск смерти у пожилых людей с лишним весом.

По ее словам, у пожилых людей с ожирением остается высокий риск развития сахарного диабета, однако повышается плотность костей и снижается вероятность получить перелом шейки бедра из-за остеопороза.

33 процента россиян старше 50 лет страдают остеопорозом.

«У каждого третьего человека старше 65 лет высокий риск падений, и почти 15 процентов падений заканчиваются не просто травмой, а серьезными переломами», — констатировала главный гериатр Минздрава ОльгОльга Ткачева.

Веретюк напоследок отметила, что лучше иметь лишние килограммы и быть подвижным, чем иметь стройную фигуру и быть неактивным.

Здоровье,Ольга Ткачева,
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