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30 минут назад

Малышева назвала худшую в мире диету

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали безглютеновую диету худшей в мире. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Малышева назвала худшую в мире диету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Худшей диетой мира названа безглютеновая диета. Ею увлечено огромное количество людей», — заявила Малышева.

По словам Коновалова, такое ограничение в питании небезопасно, так как ведет к дефициту таких важных микроэлементов, как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витамина B, C и D.

«В результате соблюдения диеты вы становитесь больным человеком», — подчеркнула Малышева.

Помимо этого, как отметил Продеус, безглютеновую диету сложно соблюдать, потому что глютен может содержаться в большом количестве продуктов.

«Соблюдать очень трудно, потому что мука есть в самых разных продуктах, даже в колбасе», — пояснила Малышева.

Врачи также предупредили, что результат от такой диеты является недолгосрочным.

Здоровье,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
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