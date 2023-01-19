Диетолог рассказала о влиянии на организм приема пищи в кровати

Больше всего организм нуждается в энергии с утра, потому прием пищи сразу после пробуждения является полезным для организма, а принесенный в постель завтрак — еще и приятным дополнением. Такое мнение выразила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в разговоре с радио Sputnik.
По словам специалиста, положение тела не важно при приеме пищи. Главное условие — полезность и сбалансированность завтрака.
«Я не видела никаких исследований, которые бы говорили, что есть лежа вредно. Наш организм — очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении», — приводит ее слова СМИ.
Матыскина подчеркнула, что завтракать следует в течение часа после пробуждения. При этом с утра рекомендуется есть каши, а от сладкого и фастфуда вовсе отказаться.