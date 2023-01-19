Диетолог рассказала о влиянии на организм приема пищи в кровати

«Я не видела никаких исследований, которые бы говорили, что есть лежа вредно. Наш организм — очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении», — приводит ее слова СМИ.