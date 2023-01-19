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17 минут назад

Врач назвала способы побороть тягу к сладкому

Lenta.ruиещё 1

Для того чтобы справиться с тягой к сладкому, простые углеводы в рационе нужно постепенно заменять сложными, рассказала эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева. Врач назвала «Ленте.ру» и другие способы побороть вредную привычку.

Врач назвала способы побороть тягу к сладкому
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Углеводы необходимы организму, прежде всего как источник энергии. В умеренных количествах нужно получать сложные, трудноусваиваемые углеводы, а простые углеводы (сахар, сладости) в рационе необходимо минимизировать, рассказала Румянцева.

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Врач констатировала — от привычки есть сладкое отказаться трудно, и этому есть научное обоснование. Процесс усвоения углеводов происходит с участием инсулина. Он препятствует повышению уровня глюкозы в крови при употреблении углеводов, и их избыток откладывается в печени в виде гликогена.

У человека из-за поедания большого количества сладостей могут развиться гиперинсулинизм и инсулинорезистентность, приводящие к сахарному диабету.

Надо помнить, что вкусовые рецепторы на языке и в полости рта годами привыкают к определенным вкусам и резкое ограничение того или иного вкуса может привести к стрессу. Особенно это касается резкого ограничения углеводов, стимулирующих выработку гормонов радости и удовольствия — эндорфинов, серотонина. Поэтому приучать рецепторы к уменьшению сладкого надо постепенно, иначе можно получить обратный эффект в виде нервного срыва и обжорства, разъяснила диетолог.

Кроме того, нужно найти иные способы повышения уровня эндорфинов и серотонина. Любимые увлечения, общение с приятными людьми, спорт, прогулки на свежем воздухе, налаживание режима сна и бодрствования помогут в этом. Недостаток серотонина приводит к дефициту гормона сна мелатонина, и сон становится поверхностным, человек не отдыхает за ночь. Отсюда и привычка съедать сладкое перед сном, чтобы лучше спалось, прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

«Если у вас сахар крови в норме, но уже есть лишний вес, а также имеются родственники с лишним весом или сахарным диабетом, следует пройти обследование у эндокринолога, — призывает Румянцева. — Посещение врача поможет узнать, развились ли уже гиперинсулинизм и инсулинорезистентность. При их наличии, кроме диеты, может потребоваться лечение».

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