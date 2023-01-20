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1 час назад

Раскрыта польза цветной капусты в лечении смертельной болезни

Ferra.ru

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова посоветовала добавить в рацион цветную капусту, потому что этот продукт, кроме общей пользы организму, является хорошим средством для профилактики рака.

Раскрыта польза цветной капусты в лечении смертельной болезни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что в цветной капусте высокое содержание витаминов В, Е, С, К, калия, кальция и железа. Эти элементы способствуют улучшению обменных процессов в организме.

Например, в 100 граммах цветной капусты суточная доза витамина С. Также в ней много клетчатки, способствующей росту полезной микрофлоры.

Не менее важно, что в цветной капусте высокий уровень различных антиоксидантов — веществ, профилактирующих онкологию, благодаря защите клеток от мутаций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Татьяна Терехова,
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