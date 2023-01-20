4 напитка, которые нельзя пить людям с чувствительным желудком

Алкоголь, газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями. Об этом рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

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Специалист пояснил, что алкоголь непосредственно повреждает эпителий пищевода, а также усугубляет действие соляной кислоты, что может привести к возникновению эрозий и язв.

Также стоит исключить употребление газированных напитков. В этом случае газ попадает в желудок и увеличивает его объем. Возникает избыточное количество соляной кислоты.

Что касается горячих напитков, то они повреждают слизистую ротовой полости, пищевода и желудка вплоть до формирования онкологии.

Кроме того, вредны для людей с проблемами ЖКТ фруктовые соки. В них содержится большое количество кислот, которые могут вызывать обострение язвенной болезни, передает Life.ru.

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