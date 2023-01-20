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1 час назад

Названы четыре напитка, которые нельзя пить людям с чувствительным желудком

Вечерняя Москваиещё 1

Алкоголь, газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями. Об этом рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

4 напитка, которые нельзя пить людям с чувствительным желудком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист пояснил, что алкоголь непосредственно повреждает эпителий пищевода, а также усугубляет действие соляной кислоты, что может привести к возникновению эрозий и язв.

Также стоит исключить употребление газированных напитков. В этом случае газ попадает в желудок и увеличивает его объем. Возникает избыточное количество соляной кислоты.

Что касается горячих напитков, то они повреждают слизистую ротовой полости, пищевода и желудка вплоть до формирования онкологии.

Кроме того, вредны для людей с проблемами ЖКТ фруктовые соки. В них содержится большое количество кислот, которые могут вызывать обострение язвенной болезни, передает Life.ru.

Ранее врач Валерия Румянцева рассказала, какой чай нужно пить пожилым людям. По словам эксперта, пользу принесет зеленый чай, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Иван-чай, или кипрей — это фиолетовый цветок, из которого в Древней Руси готовили горячие и прохладные напитки. С давних пор это растение считалось панацеей от многих заболеваний. Однако и сейчас напиток не теряет своей популярности. «Вечерняя Москва» узнала о пользе и вреде этого чая.

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