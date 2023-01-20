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55 минут назад

Женщин предупредили о неожиданных последствиях беременности

Секрет Фирмы

Женщины понимают, что с беременностью их состояние сильно изменится, но вот чего некоторые не ожидают, так это увеличения стопы. А нога действительно растёт, и обычно это происходит во второй половине беременности. Причём иногда размер ноги и после родов не возвращается к исходным показателям, рассказала акушер-гинеколог сети «Нова Клиник» Анастасия Соколовская.

Женщин предупредили о неожиданных последствиях беременности
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Организм женщины во время беременности сильно меняется. Например, объём циркулирующей крови и молочных желёз растёт, на поздних сроках меняется походка. И всё же самым неожиданным изменением становится увеличение стоп, сказала Соколовская Life.ru.

Врач объяснила, что размер ноги растёт из-за наращивания массы тела беременной. Чем больше становится малыш, тем крупнее масса. Также вес растёт из-за отёков (задержки жидкости в организме). Под воздействием веса арка стопы немного сплющивается.

Ещё у беременных растёт уровень релаксина. Это специфический гормон, который вызывает расслабление связок и мышц лонного сочленения тазовых костей, расширяет канал шейки матки и расслабляет её гладкую мускулатуру. Это нужно для подготовки организма к родам. Однако релаксин влияет и на связки стопы, из-за чего они начинают растягиваться, пояснила гинеколог.

Увеличенная стопа может остаться и после родов. Так что, возможно, стоит прикупить себе обувь на размер больше.

А как вообще понять, что уже беременна? На самом деле это можно определить и без теста. На что стоит обратить внимание, ранее рассказывала акушер-гинеколог Мария Селихова.

Здоровье,
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