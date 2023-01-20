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2 часа назад

Диетолог назвала лучшую кашу для женского здоровья

Москва24иещё 1

Чечевица является лучшей кашей для женского здоровья, поскольку содержит фитоэстрогены, кальций и магний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала лучшую кашу для женского здоровья
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Фитоэстрогены – это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов. Где-то к 40 годам их количество снижается, то есть активность яичников уже не такая высокая. Как известно, эстрогены защищают женщину от развития сердечно-сосудистых заболеваний, развития остеопороза, от ухудшения качества коллагена, то есть от морщин", – объясняет эксперт.

В чечевице также есть кальций и магний. Поэтому она защищает от повышения артериального давления и укрепляет кости. Все это для женщин очень важно. Отчасти чечевица успокаивает.

"Когда начинается менопауза, происходят определенные процессы со стороны нервной системы. Женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует. Не дает широко разыграться этим симптомам", – говорит диетолог.

Также в чечевице присутствует большое количество белка, поэтому она является хорошей заменой мяса для вегетарианцев.

Чечевица имеет большое количество клетчатки. Она необходима для нормального стула, для корма нашим полезным бактериям, которые отвечают за нормальную работу иммунной и нервной систем, понижают воспаление в организме и выводят излишки холестерина, желчных кислот, сахара.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение красной чечевице, поскольку в ней содержится больше антоцианов и биофлавоноидов. Они помогают защищать клетки от разрушения и окислительного стресса, а также препятствуют развитию рака.

Ранее были названы наиболее полезные для возрастной категории граждан крупы. По мнению нутрициолога Анастасии Дубицкой, такого звания достойны киноа и зеленая гречка. При этом эксперт посоветовала отказаться от риса, так как он считается тяжелым для пищеварения, особенно в пожилом возрасте.

Здоровье,Елена Соломатина,
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