Врач перечислил продукты, избавляющие от стресса

Избавиться от стресса поможет регулярное употребление бананов, ананасов и сыра. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Матвеев. По его словам, эти продукты содержат большое количество незаменимой аминокислоты — триптофана, из которой синтезируется гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение и благостное эмоциональное состояние.

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Также, по его словам, в список богатых триптофаном продуктов входят яйца, орехи (кроме миндаля), мясо птицы, жирная рыба и соя. Специалист добавил, что усвоение данной аминокислоты требует достаточного количество кислорода и солнечного света, отчасти поэтому прогулки на свежем воздухе и физическая нагрузка улучшают настроение.