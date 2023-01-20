Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
53 минуты назад

Врач перечислил продукты, избавляющие от стресса

Газета.Ruиещё 1

Избавиться от стресса поможет регулярное употребление бананов, ананасов и сыра. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Матвеев. По его словам, эти продукты содержат большое количество незаменимой аминокислоты — триптофана, из которой синтезируется гормон серотонин, отвечающий за хорошее настроение и благостное эмоциональное состояние.

Врач перечислил продукты, избавляющие от стресса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также, по его словам, в список богатых триптофаном продуктов входят яйца, орехи (кроме миндаля), мясо птицы, жирная рыба и соя. Специалист добавил, что усвоение данной аминокислоты требует достаточного количество кислорода и солнечного света, отчасти поэтому прогулки на свежем воздухе и физическая нагрузка улучшают настроение.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, что повторяющийся стресс может ускорить старение сетчатки, привести к развитию глаукомы и потере зрения. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Здоровье,Николай Матвеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители