Как можно заболеть из-за нелюбимой работы

«Когда люди недовольны своей работой они чувствуют себя неуспешными, понимают, что не могут изменить ситуацию, им хочется перемен, но они не знают, как это сделать, им кажется, что круг их возможностей очень сильно сужен. Это вызывает чувство беспомощности, вины, стыда и так далее», – пояснила эксперт.