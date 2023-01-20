Как можно заболеть из-за нелюбимой работы

Человек может заболеть, если долгое время будет трудиться на нелюбимой работе. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«Когда люди недовольны своей работой они чувствуют себя неуспешными, понимают, что не могут изменить ситуацию, им хочется перемен, но они не знают, как это сделать, им кажется, что круг их возможностей очень сильно сужен. Это вызывает чувство беспомощности, вины, стыда и так далее», – пояснила эксперт.
Наталья Наумова отметила, что люди начинают испытывать мучения от того, что находятся на работе. Важно суметь определить, что проблемы со здоровьем происходят из-за работы. К примеру, человек хотел бы наполнить свою жизнь другими целями, о работе думает с отвращением, в отпуске чувствуется прилив сил.
Психолог добавила, что все простудные заболевания, такие как насморк, кашель – это замен слез. Человеку важно пройти психотерапию и поменять свое направление, выбрать то, что по душе.
Ранее «АиФ» сообщал, что нелюбимая работа может вызвать ряд заболеваний. В частности, в список попрали язва, боль в горле, шее, головные боли, заболевания ЖКХ и другие.