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1 час назад

Эксперты рассказали о вреде чрезмерного потребления кофе

Вечерняя Москва

Медики пояснили, почему вредно пить слишком много кофе.

Эксперты рассказали о вреде чрезмерного потребления кофе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если за раз выпить слишком большую порцию напитка, то вместо бодрости наступит сонливость. Обратный эффект возникает из-за привыкания. Кофейные напитки плохо влияют на зубную эмаль. Если пить много кофе каждый день, зубы темнеют, желтеют, приобретают коричневатый оттенок.

Кроме того, многие пьют кофе с различными добавками: сиропами, сливками. Это может негативно отразиться на состоянии кожи, а также способствовать набору лишнего веса.

Выпив слишком много кофе, человек повышает кислотность желудочного сока в желудке. В дальнейшем это может привести к нарушению обмена веществ и даже к риску возникновения сахарного диабета второго типа, передает Общественная служба новостей.

Ранее эксперты сообщили, что употребление кофе на голодный желудок может быть опасно для здоровья. При употреблении кофе натощак вырабатывается особый гормон кортизол, это вещество может ухудшить самочувствие, передает «360».

До этого врач Ольга Багерян разобрала реальный состав кофе, указав на то, что напиток состоит не только из кофеина.

Здоровье,
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