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1 час назад

Гинеколог раскрыла россиянкам опасность корректирующего белья

Lenta.ru

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова раскрыла россиянкам опасность корректирующего белья. Соответствующий материал приводит «Доктор Питер».

Гинеколог раскрыла опасность корректирующего белья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, данный вид одежды из-за своих утягивающих свойств негативно влияет на здоровье. Так, указанные изделия нарушают лимфоотток и естественную циркуляцию крови, сдавливают внутренние органы и ухудшают работу дыхательной системы. Кроме того, постоянное ношение подобных предметов гардероба приводит к ослаблению мышц спины, повышению давления в брюшной полости, а также может спровоцировать опущение органов малого таза, возникновение диафрагмальных грыж и желудочного рефлюкса с изжогой, добавила медик.

В то же время Волкова пояснила, что носить корректирующее белье можно, однако проведенное в нем время не должно превышать 10-12 часов в неделю. При этом среди противопоказаний она назвала варикоз, кожные заболевания, гипертонию, тромбофлебит, новообразования и опухоли.

В декабре ведущий дерматолог мельбурнской клиники ODE Dermatology Шамми Тисан раскрыла опасность популярной косметологической процедуры микродермабразии. По словам врача, процесс микродермабразии можно сравнить с трением наждачной бумаги о нежную кожу лица. По этой причине в дальнейшем она может привести к развитию розацеа или акне.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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