Что нужно есть после тренировки, чтобы похудеть

«Идеальным после тренировки будет сбалансированный прием пищи из белков, жиров и углеводов. Белки (мясные и рыбные продукты, яйца и растительные белки) и жиры (те же мясные и рыбные продукты, орехи и растительные масла) у нас всегда равномерно распределены по всем приемам пищи, а вот количество углеводов зависит от вашей дневной потребности, а также от того, как вы их распределили по предыдущим приемам пищи. Углеводы желательно употреблять преимущественно в первой половине дня и перед тренировкой. Если тренировка была утренней, то прием пищи после нее также будет содержать часть углеводов (различные гарниры и даже десерты), а если тренировка была вечерней, то здесь лучше после нагрузки ограничиться белково-жировым набором, добавив овощей на гарнир», — поясняет Пезиков.