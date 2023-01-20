Что нужно есть после тренировки, чтобы похудеть

Одними тренировками тела мечты не добиться. По словам Ивана Пезикова, тренера сети спортивных студий Reboot Fitness, чтобы занятия спортом были эффективными и приносили пользу, нужно обязательно придерживаться рекомендаций по питанию и питьевому режиму, а значит не переедать после тренировок и не голодать до.
«Если вы поели до тренировки за 1,5–2 часа, а во время тренировки восполняли потерю жидкости питьевой водой, то сразу после тренировки вам не захочется есть. И вы спокойно сможете выждать необходимый 30-минутный перерыв между занятием и приемом пищи, в который сможете перевести дыхание и продолжить пить воду», — объясняет Иван.
Если вдруг ваш прием пищи все-таки был очень давно или организм просит чего-нибудь питательного сразу, то после тренировки, по словам Пезикова, идеально подойдет протеиновый коктейль, который позволит усвоить необходимый мышцам белок как можно быстрее. Через полчаса уже можно устроить полноценный прием пищи. Ориентироваться на какие-то конкретные блюда нет смысла. Не нужно себя ограничивать, но нужно правильно оценивать то, что вы едите, на предмет питательных веществ.
«Идеальным после тренировки будет сбалансированный прием пищи из белков, жиров и углеводов. Белки (мясные и рыбные продукты, яйца и растительные белки) и жиры (те же мясные и рыбные продукты, орехи и растительные масла) у нас всегда равномерно распределены по всем приемам пищи, а вот количество углеводов зависит от вашей дневной потребности, а также от того, как вы их распределили по предыдущим приемам пищи. Углеводы желательно употреблять преимущественно в первой половине дня и перед тренировкой. Если тренировка была утренней, то прием пищи после нее также будет содержать часть углеводов (различные гарниры и даже десерты), а если тренировка была вечерней, то здесь лучше после нагрузки ограничиться белково-жировым набором, добавив овощей на гарнир», — поясняет Пезиков.