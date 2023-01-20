Вреден ли яблочный уксус для зубов

С детства многие из нас слышали, что для зубов вредно есть слишком много мороженого или конфет. Однако сами по себе эти продукты не разрушают эмаль. А вот яблочный уксус, который содержит много кислоты, вполне способен навредить эмали и другим тканям.

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Эмаль помогает защитить зубы от механического воздействия, горячей и холодной температуры, а также от потенциально вредных химических веществ. Однако кислоты со временем всё-таки могут повредить покрытие, сделать его тоньше. Особенно если мы чистим зубы или жуем твёрдую пищу сразу после того, как во рту побывала кислота.