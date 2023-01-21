Как перестать сутулиться: полезные лайфхаки

Мы расскажем вам, как раз и навсегда побороть неправильную осанку.

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Неправильная осанка — прямое следствие боли в пояснице, головной боли и даже морщин на шее. Неправильная осанка формируется у нас еще с детства, сидя за партами в школе. Привычка сутулиться на протяжении длительного времени также приводит к неадекватной нагрузке на позвонки и межпозвоночные диски. Все слышали замечание –«Не сутулься!». Но ведь каждый раз плечи сутулятся непроизвольно. Итак, вот — несколько способов, как раз и навсегда побороть неправильную осанку.

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Гимнастика

Отличное решение проблемы — йога или пилатес. Занимаясь йогой или пилатесом, вы можете укрепить мышцы спины. Элементарная зарядка утром поможет лучше держать осанку в течение дня.

Еще одна важная деталь: приобретите качественный матрас. Мышцам в течение ночи надо восстанавливаться. Связь весьма простая: ваше хорошее состояние после сна — легкость в теле на весь день.

Вам пригодится роликовый массажер для шеи и спины. Ходите иногда на массаж — прорабатывайте мышечные зажимы. Таким образом, у вас не будет тяжести в плечах, забитых мышц спины и плохого самочувствия.

Адаптируйте рабочее пространство под себя

Сделайте так, чтобы кресло л и рабочий стол были для вас подходящей высоты. Чтобы к концу рабочего дня спина не нагибалась вперед, спинка кресла должна доходить до середины лопаток. Стопы должны примыкать полностью к полу. Монитор — на уровне глаз.

Многие люди часто пишут на бумажке себе напоминание — «Выпрями спину» и клеят ее на экран компьютера. Это действенный лайфхак, чтобы напомнить себе не сутулиться.

Меняйте привычки

Старайтесь носить тяжести равномерно. Избавьтесь от привычки носить тяжелый портфель или сумку на одном плече. Работайте со своей мотивацией, ведь здоровая спина — залог красоты всего тела. Имейте привычку тянуться вверх каждый раз, когда просыпаетесь. Ведь мышцы устают, когда мы долгое время в одной позе. А еще не нужно спать на животе, происходит слишком сильное давление на живот.