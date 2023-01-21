Россиянкам объяснили, чем опасно корректирующее белье

В погоне за стройной фигурой у каждого свои приёмчики: кто-то ложится под нож пластического хирурга, кто-то пьёт непонятные таблетки для похудения, кто-то носит корректирующее бельё. Казалось бы, последнее самое безобидное. Но нет.
По словам гинеколога Екатерины Волковой, ношение всевозможных утяжек без вреда для здоровья не проходит.
Специалист рассказала, что как бы ни старались производители, маркетологи и сколько бы ни стоило корректирующее бельё, оно всё равно будет вас сжимать. А это значит, что без нарушения лимфооттока, циркуляции крови и сдавливания органов тут не обойтись. Плюс долгое ношение корсета и других вещей в том же духе ухудшает работу дыхательной системы и ослабляет мышцы спины. Вдобавок ко всему корректирующее бельё вызывает давление на брюшную полость и повышает риски опущения органов малого таза.
Также из-за этого могут появиться грыжи и желудочный рефлюкс с изжогой. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от корсетов. Просто перед их использование нужно помнить несколько правил: Утяжки нельзя носить больше 10–12 часов в неделю. Бельё обязательно должно быть размер в размер.
В единичных случаях (если вам, например, вручают Оскар) можно надеть на размер меньше. Нужно учитывать противопоказания: варикоз, дерматиты, гипертония, тромбофлебит и новообразования. Людям с этими болячками с таким бельём не по пути. Кстати, для здоровья важно не только о безопасности корректирующего белья думать, но и постельного. Некоторым вообще лучше каждый день простыни менять. И вот почему.