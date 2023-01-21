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2 часа назад

Россиянкам объяснили, почему вредно носить корректирующее белье

Секрет Фирмы

В погоне за стройной фигурой у каждого свои приёмчики: кто-то ложится под нож пластического хирурга, кто-то пьёт непонятные таблетки для похудения, кто-то носит корректирующее бельё. Казалось бы, последнее самое безобидное. Но нет.

Россиянкам объяснили, чем опасно корректирующее белье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам гинеколога Екатерины Волковой, ношение всевозможных утяжек без вреда для здоровья не проходит.

Специалист рассказала, что как бы ни старались производители, маркетологи и сколько бы ни стоило корректирующее бельё, оно всё равно будет вас сжимать. А это значит, что без нарушения лимфооттока, циркуляции крови и сдавливания органов тут не обойтись. Плюс долгое ношение корсета и других вещей в том же духе ухудшает работу дыхательной системы и ослабляет мышцы спины. Вдобавок ко всему корректирующее бельё вызывает давление на брюшную полость и повышает риски опущения органов малого таза.

Также из-за этого могут появиться грыжи и желудочный рефлюкс с изжогой. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от корсетов. Просто перед их использование нужно помнить несколько правил: Утяжки нельзя носить больше 10–12 часов в неделю. Бельё обязательно должно быть размер в размер.

В единичных случаях (если вам, например, вручают Оскар) можно надеть на размер меньше. Нужно учитывать противопоказания: варикоз, дерматиты, гипертония, тромбофлебит и новообразования. Людям с этими болячками с таким бельём не по пути. Кстати, для здоровья важно не только о безопасности корректирующего белья думать, но и постельного. Некоторым вообще лучше каждый день простыни менять. И вот почему.

Здоровье,Екатерина Волкова,
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