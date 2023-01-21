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1 час назад

Диетолог Университета Колорадо: детокс-диеты способны вызвать головные боли и упадок сил

Ura.Ru

Соблюдение некоторых детокс-диет способно вызвать побочные эффекты: головные боли, упадок сил, обмороки. Такими предостережениями поделилась диетолог медицинского центра Университета Колорадо (США) Тейлор Грассо.

Детокс-диеты способны вызвать головные боли и упадок сил
Фото: Ura.RuUra.Ru

Вместо диет, по словам Грассо, следует сконцентрироваться на изменении своего образа жизни.

«Соблюдение некоторых детокс-диет может привести к таким побочным эффектам, как частые головные боли, ломота в теле, упадок сил, обмороки, повышенная раздражительность, обезвоживание, дефицит питательных веществ и дисбаланс электролитов», — передает предостережения Тейлор Грассо издание «Ридус».

Диетолог пояснила, что часть диет, ограничивающих потребление определенных продуктов, способна вызвать у человека развитие метаболических заболеваний и ухудшение обмена веществ.

Вместо соблюдения детокс-диет для поддержания формы эксперт посоветовала заняться устойчивыми изменениями образа жизни.

«Сбалансировано питайтесь, регулярно занимайтесь спортом, пейте достаточное количество воды и высыпайтесь», — поделилась рекомендациями Грассо, отметив, что сбалансированное питание включает в рацион овощи, фрукты, орехи, яйца, молочные продукты, а также цельнозерновые.

О пользе овощей и фруктов, в том числе и для поддержания иммунитета, говорила и врач-диетолог Елена Соломатина. Для получения нужного количества клетчатки эксперт рекомендовала съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день.

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Здоровье,Елена Соломатина,
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