Тренер назвала преимущества семиминутных тренировок перед длительными занятиями

Специалист заявила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск. Во время семиминутных занятий ниже риск получить травму. Кроме того, их легче интегрировать в свой график.